Reggio Calabria, dissequestrati i corpi di Maria Teresa Mento e Domenico Spinella: finalmente la città a lutto potrà porgere l’ultimo saluto alle vittime durante i funerali [INFO e DETTAGLI]

9 novembre 2018 22:20

Reggio Calabria, tra Sabato e Lunedì i funerali di Maria Teresa Mento e Domenico Spinella deceduti una settimana fa nel drammatico incidente di via Nazionale Pentimele

Finalmente, dopo una settimana abbondante dal terribile incidente stradale costato la vita a Maria Teresa Mento e Domenico Spinella nella periferia Nord di Reggio Calabria, in via Nazionale Pentimele, i cadaveri delle vittime sono stati dissequestrati e i familiari potranno celebrare i funerali raccogliendo il lutto e il dolore di tutta la città. I funerali di Maria Teresa Mento si svolgeranno alla Chiesa del Soccorso alle ore 15:30 di Sabato 10 Novembre, quelli di Domenico Spinella invece saranno Lunedì 12 Novembre. Un momento di tristezza, rabbia e raccoglimento per una città particolarmente scossa da un dramma figlio del degrado cittadino.