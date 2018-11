Reggio Calabria, Forza Italia sulla Legge di Bilancio: “pronto un emendamento per il Ponte sullo Stretto” [FOTO e INTERVISTE]

25 novembre 2018 14:44

Reggio Calabria: Legge di Bilancio, si è svolta stamani una conferenza stampa presso la nuova sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia. Presenti, tra gli altri, Cannizzaro e Siclari

In occasione della discussione in Aula alla Camera dei Deputati del testo di Legge di Bilancio 2018, che il governo si appresta ad approvare con mille difficoltà, si è svolta stamani una conferenza stampa, presso la nuova sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, sita in via Quartiere Militare (zona Consiglio regionale della Calabria). Presenti alla conferenza i parlamentari, On. Francesco Cannizzaro, il Sen. Marco Siclari, il capogruppo di Forza Italia alla Città Metropolitana di Reggio Calabria Domenico Giannetta, il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Mary Caracciolo ed i consiglieri Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano. “Siamo qui per ribadire intanto il no alla violenza sulle donne- sottolinea l’On. Cannizzaro- e contestualmente abbiamo accolto l’invito del Presidente Berlusconi ad organizzare delle conferenze stampa sui territori per evidenziare, il dilettantismo di un governo nazionale giallo-verde che si appresta a varare una manovra che non guarda ai veri bisogni degli italiani e che farà aumentare il debito pubblico creando nuovo precariato nel nostro paese.” “Presenterò un emendamento per il Ponte sullo Stretto- conclude l’On. Siclari- per chiedere al governo invece di pagare 900 milioni di penale per non realizzare il ponte, di pagarne un miliardo e trecento milioni per creare migliaia di posti di lavoro portando l’alta velocità a Reggio Calabria e collegando finalmente il sud Italia al resto d’Europa”.