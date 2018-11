Reggio Calabria, le riprese del film “Via dall’Aspromonte” girate a Piazza Italia in questi minuti [FOTO]

22 novembre 2018 11:50

Reggio Calabria: in questi minuti si stanno girando in centro le scene del film “Via dall’Aspromonte”

Sono iniziate qualche settimana fa in Calabria, le riprese del nuovo film di Mimmo Calopresti con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini, “Via dall’Aspromonte”. In questi minuti il cast si trova a Piazza Italia e si sta girando una scena importante di questo film voluto dal Produttore cinematografico, il Cav. Fulvio Lucisano che ha spinto affinchè si realizzasse proprio in Calabria.

“Via dall’Aspromonte” è un western atipico sulla fine di un mondo e sul sogno di cambiare il corso degli eventi grazie alla voglia di riscatto di un popolo. Ad Africo, un paesino arroccato nella valle dell’Aspromonte calabrese, alla fine degli anni ’50, una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo dato che non esiste una strada che lo colleghi al resto del mondo.

Gli uomini del paese, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal sindaco e ottengono la promessa di un medico e nel frattempo, capeggiati da Peppe (Francesco Colella), decidono di unirsi e costruire loro stessi una strada. Tutti, compresi i bambini, abbandonano le occupazioni abituali per realizzare l’opera.