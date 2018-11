Reggio Calabria: interessante evento su “Coralli e Cammei di Torre Del Greco, il futuro di una tradizione” [FOTO e VIDEO]

19 novembre 2018 12:31

Reggio Calabria: alla Camera di Commercio evento dal titolo “Coralli e Cammei di Torre Del Greco, il futuro di una tradizione”

Stamani presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria si è svolto un evento dal titolo “Coralli e Cammei di Torre Del Greco, il futuro di una tradizione”, un appuntamento promosso dall’ASSOCORAL , Federpreziosi Confcommercio Reggio Calabria e Confcommercio Reggio Calabria.

L’arte di lavorare il corallo ha una storia antica e sorprendente. Il bacino del Mediterraneo ha accolto i suoi germogli, ha accompagnato i suoi passi fra esoterismo e taumaturgia popolare, ha nutrito le sue improvvise fioriture, straordinarie per grazia, bellezza e perizia tecnica. Nell’incontro di oggi è stato raccontato un capitolo di questa storia di uomini e di vere e proprie opere d’arte, la rapida trasformazione, nel corso dell’Ottocento, di un piccolo centro costiero da “borgo marinaro” a polo di lavorazione di prima grandezza: Torre del Greco, vera, e tuttora incontrastata, capitale della lavorazione artistica e manifatturiera del corallo e del cammeo. Si tratta di un vero e proprio viaggio in un affascinante pianeta, in cui hanno fatto da guida Tommaso Mazza e Vincenzo Aucella, fabbricanti e rappresentati istituzionali di Assocoral, affiancati da Steven Tranquilli, Direttore di Federpreziosi Confcommercio, per far comprendere e trasmettere la passione per un mondo intrigante e misterioso, carico di una forza ammaliatrice che conquista. Ecco, forse (e senza forse) questo è l’obiettivo: fare innamorare tutti del corallo e del cammeo. Sono intervenuti all’incontro: Giovanni Santoro – Presidente Confcommercio Reggio Calabria, Mario Bartucca, Vice Presidente Vicario federpreziosi Confcommercio, Remo Frisina – Presidente federpreziosi confcommercio reggio Calabria, Tommaso Mazza – Presidente assocoral, Vincenzo Aucella – Consigliere Assocoral, Vincenzo Mazza – Maestro incisore.