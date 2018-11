Reggio Calabria: presentata la 2° edizione del festival “Ragazzi MedFest” [FOTO e INTERVISTA]

6 novembre 2018 12:31

Reggio Calabria: presentata alla Pinacoteca Civica la 2° edizione del festival di teatro e letteratura

Presentata stamani, nella sede della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, la 2° edizione del festival “Ragazzi MedFest”, il festival di teatro e letteratura nato a Reggio Calabria interamente dedicato a bambini, ragazzi e giovani. L’ideazione e l’organizzazione della seconda edizione, che si svolgerà dall’8 al 18 Novembre, è a cura di SpazioTeatro in rete con La Biblioteca dei Ragazzi e l’associazione culturale Adexo.

Saranno dieci le giornate dedicate ai bambini e ragazzi che offriranno rappresentazioni teatrali, performance, letture animate, incontri con scrittori di fama nazionale, seminari, per dare vita a un appuntamento intenso, ricco e ripetibile, che inizi a trasformare Reggio in una città dei ragazzi, dove compagnie teatrali, artisti, autori, illustratori di tutta Italia si incrocino e conoscano un territorio stimolante e accogliente. Con questo spirito sono nati i cinque protagonisti della nostra banda del mare salato che hanno ispirato il manifesto: cinque giovani avventurieri provenienti da diverse zone del mondo alla ricerca di una terra per loro ospitale. Erano presenti alla conferenza stampa: Franco Arcidiaco, delegato del Sindaco alla Cultura, Gaetano Tramontana, direttore artistico Compagnia SpazioTeatro, e la moderatrice: Katia Colica, scrittrice e giornalista.

PROGRAMMA RAGAZZI MEDFEST 2018:

» » Giovedì 8 novembre

ore 10:00 | Auditorium Zanotti Bianco | Reggio Calabria

Matinée per le scuole

* Un altro metro ancora – SpazioTeatro



» » Venerdì 9 novembre

ore 10:00 | Auditorium Zanotti Bianco

Matinée per le scuole

* Un altro metro ancora – SpazioTeatro

ore 17:00 | Libreria L’aquilone | Villa San Giovanni

* A caccia di storie – Gatti Ostinati

» » Sabato 10 novembre

ore 10:00 | Auditorium Zanotti Bianco

Matinée per le scuole

* Un altro metro ancora – SpazioTeatro

ore 16:00-20:00 | INAUGURAZIONE FESTIVAL

– Animazione di strada lungo il corso Garibaldi RC

Sala U. Boccioni, Palazzo Alvaro RC

– Viaggiando in Italia – I Gatti Ostinati

» » Domenica 11 novembre

ore 19:00 | Auditorium Zanotti Bianco

* Il Mago di Oz – Teatro del Sangro

» » Martedì 13 novembre

ore 9:00 (I turno) / ore 11:00 (II turno) | Castello Aragonese

Matinée per le scuole

* Le stanze di Ulisse – SpazioTeatro

Incontro con Carola Susani

ore 15:00-19:00 | Hotel Medinblu | Reggio Calabria

Laboratorio di scrittura con Carola Susani

» » Mercoledì 14 novembre

ore 9:00 (I turno) / ore 11:00 (II turno) | Castello Aragonese

Matinée per le scuole

* Le stanze di Ulisse – SpazioTeatro

Incontro con Carola Susani

ore 15:00-19:00 | Hotel Medinblu

Laboratorio di scrittura con Carola Susani

» » Giovedì 15 novembre

ore 9:00 (I turno) / ore 11:00 (II turno) | Castello Aragonese

Matinée per le scuole

* Le stanze di Ulisse – SpazioTeatro

Incontro con Carola Susani

ore 15:00-19:00 | Hotel Medinblu

Laboratorio di scrittura con Carola Susani

ore 19:00 | Hotel Medinblu

Presentazione del romanzo La prima vita di Italo Orlando

con Carola Susani

ore 16:45 | Libreria Pan di Libri

Spacciatori di storie – La Biblioteca dei Ragazzi

» » Venerdì 16 novembre

ore 9:00 (I turno) / ore 11:00 (II turno) | Castello Aragonese

Matinée per le scuole

Zampalesta ‘u cane tempesta – Teatro della Maruca

ore 15:00-17:00 | Castello Aragonese

Scaffale Itinerante Letture a cura della Biblioteca dei Ragazzi

ore 19:00 | Castello Aragonese

* Le stanze di Ulisse – SpazioTeatro

» » Sabato 17 novembre

ore 9:00 (I turno) / ore 11:00 (II turno) | Castello Aragonese

Matinée per le scuole

Zampalesta ‘u cane tempesta – Teatro della Maruca

ore 15:00-18:00 | Castello Aragonese

Scaffale Itinerante

Letture a cura de La Biblioteca dei Ragazzi

ore 19:00 | Castello Aragonese

* Puppet Show – Teatro della Maruca

» » Domenica 18 novembre

ore 11:00 |Castello Aragonese

Inaugurazione settimana Nati per Leggere

Letture a cura dei volontari

ore 16:00 Festa di chiusura

* spettacoli con ingresso 6,00 euro (abbonamento 3 spettacoli: 15,00 euro)