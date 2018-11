A Reggio Calabria il corso di formazione “Tra sogni e bisogni: differenti abilità e responsabilità dell’altro” [FOTO e INTERVISTE]

28 novembre 2018 17:30

L’Associazione di servizio sociale Keluna di Reggio Calabria ed il C.S.E.N., Centro Sportivo Educativo Nazionale, hanno organizzato questo pomeriggio, presso la sala conferenze del Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, l’incontro- corso di formazione “Tra sogni e bisogni : differenti abilità e responsabilità dell’altro”, accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. Un evento di formazione, informazione e sensibilizzazione promosso con lo scopo di proporre prospettive e strumenti sperimentali per interpretare e praticare l’inclusione delle persone con differenti abilità, quale ” modalità quotidiana” in famiglia, a scuola, nello sport, nel mondo. Famiglia, Scuola, Istituzioni, Mondo dello Sport, Associazioni, Società civile a confronto nella ricerca di un dialogo e pratiche condivise dirette a garantire integrazione tra i diversi e comuni bisogni e tra i diversi e comuni desideri. Sono intervenuti all’incontro : la psicologa-psicoterapeuta Rosa Calabrò, portavoce del TarantaWineFest che ha presentato la campagna di crowdfunding finalizzata alla realizzazione di un’altalena per bimbi in carrozzina da collocare sul Lungomare Paolo Latella di Pellaro ; Andrea Bruni, Responsabile dell’ Ufficio Progetti C.S.E.N., Centro Sportivo educativo Nazionale, che presenterà il Progetto nazionale sperimentale “Carovana dello Sport Integrato” ; Emanuele Mattia, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria; Cinzia Nava, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità; Antonino Scagliola, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico; Daniela Rossi, Coordinatrice del Centro Famiglie ” La Collina degli Angeli” di Reggio Calabria e Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria; Noemi Gurnari,dell’ Associazione Abakhi di Reggio Calabria e Nicoletta Latella, Assistente sociale. “Questo progetto- sottolinea Cinzia Nava, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità- mira ad un inclusione a 360 gradi, poiché non è un progetto che mira solo all’integrazione delle persone con disabilità ma per qualunque tipo di persona”.