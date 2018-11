Reggio Calabria, l’Associazione Centaurea ONLUS diventa “animal-friendly”: ufficiale la modifica statutaria [FOTO]

23 novembre 2018 21:26

Reggio Calabria, oggi la modifica statutaria con l’integrazione del tema già preannunciato su StrettoWeb rispetto al mondo degli animali: una sensibilità che già in precedenza contraddistingueva l’attività delle dirigenti della nota onlus reggina

E’ stata formalizzata oggi, a Reggio Calabria, presso lo studio del notaio Rossella Maria De Giorgio la modifica statutaria dell’associazione Centaurea onlus con l’integrazione dall’oggetto sociale in vista delle ulteriori attività di rilevanza sociale che l’associazione intende svolgere.

Con riferimento ed in obbedienza al magistero del Santo Padre in tema di custodia del Creato, la Centaurea si propone la divulgazione e sensibilizzazione sul tema, con particolare riguardo alla prevenzione dei comportamenti scorretti e/o dannosi nei confronti degli animali e della Natura in genere, alla prevenzione degli abbandoni degli animali; la valorizzazione degli scambi affettivi tra bambini ed animali, l’educazione di adulti e bambini all’affettività verso e attraverso gli animali.