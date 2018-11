Reggio Calabria, grande festa all’Istituto Catanoso-De Gasperi: inaugurato il nuovo Auditorium [FOTO]

14 novembre 2018 18:54

La storica scuola di Reggio Calabria ha inaugurato il nuovo Auditorium

Martedì 13 Novembre è stata una giornata intensa ed importante per l’Istituto comprensivo “Catanoso – De Gasperi”: la storica scuola reggina ha infatti inaugurato il nuovo Auditorium. Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sonia Barberi, ha aperto la porte dell’Istituto ad alunni, insegnanti, genitori e numerose autorità locali: il Sindaco della Città Metropolitana dott. Giuseppe Falcomatà, l’assessore all’istruzione Anna Nucera, il delegato all’edilizia scolastica Nicola Paris, il consigliere metropolitano Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, la dott.ssa Mariella Grande Direttore del Conservatorio “Francesco Cilea”, il parroco don Paolo Ielo, e numerosi Dirigenti Scolastici del territorio. Tutti insieme hanno condiviso un momento fondamentale della storia di questo Istituto, grazie ai fondi del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020, Fondo europeo sviluppo regionale – FESR- ASSE 11- Obiettivo specifico 10.8 “Laboratorio Musicale e teatrale”.

L’evento, presentato da Benvenuto Marra e animato dalle numerose caratterizzazioni del comico-attore Pasquale Caprì, è iniziato col tradizionale taglio del nastro da parte del Dirigente Scolastico prof.ssa Sonia Barberi. Don Paolo Ielo, recentemente insediatosi nella parrocchia di S.Elia, con la sua benedizione ha dato inizio alla manifestazione.

La Dirigente ha voluto condividere con tutti i suoi collaboratori il successo dell’ evento, chiamando accanto a lei chi ha fattivamente contribuito al raggiungimento di questo obiettivo: il personale di segreteria, nella persona della dott.ssa Cristina Sergi, i docenti di strumento musicale, Maria Cristina Caridi, Alessandro Monorchio, Bruno Polimeni e naturalmente il Direttore dell’orchestra scolastica, il Maestro Roberto Caridi e la Collaboratrice vicaria della Dirigente, Mara Spanò.

“Saremo sempre contenti, come Amministrazione, di partecipare alle iniziative di questo Istituto, poiché la Scuola rappresenta il perno attorno al quale un quartiere afferma la sua identità, accanto alla Chiesa ed al Campo Sportivo, i cui lavori inizieranno appena concluse le gare di appalto e le verifiche del caso. Un quartiere che punti ad essere qualcosa di più di un quartiere dormitorio, deve appoggiarsi ai suoi presidi di legalità , ed è quanto siamo lieti di vedere qui a Condera“.

Di matrice più “sentimentale”, le parole dell’assessore Nucera che ha ricordato con nostalgia e affetto gli anni passati come insegnante proprio in questa gloriosa istituzione scolastica. Il Dott. Lamberti Castronuovo, commosso e colpito dall’esibizione dell’orchestra scolastica, ha sottolineato quanto grande sia il lavoro dei docenti di strumento, e quanto sia importante per gli alunni imparare, attraverso la musica, a camminare insieme, all’unisono, facendo del loro percorso di crescita un momento di condivisione e mai di prevaricazione.

Alla fine della manifestazione, i presenti hanno continuato la serata nei plessi della scuola, completamente rimodernata grazie al programma “Scuole Belle”. Ancora una volta, l’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi” è riuscito a riunire il territorio, a fare gruppo tra genitori, alunni e autorità. Perchè, come ha sottolineato la dirigente scolastica, camminando insieme, facendo squadra e condividendo le esperienze, si diventa migliori, a tutte le età.

Con l’augurio che l’Auditorium “Alcide De Gasperi” possa diventare volano di crescita per la città e fucina di talenti per i nostri giovani.