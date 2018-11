A Reggio Calabria la premiazione dei Campionati Italiani di pattinaggio [FOTO]

26 novembre 2018 22:16

A Reggio Calabria la premiazione dei Campionati Italiani di pattinaggio organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici calabrese

Domenica 25 Novembre, si è svolta presso il salone Oreste Granillo, nella nuova sede della scuola Regionale dello sport del CONI a Reggio Calabria, la premiazione dei Campionati Italiani di pattinaggio, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici calabrese. Ben 14 atlete tutte della Società Calabria, sono entrate di diritto ai Campionati Italiani di pattinaggio svoltosi a Piancavallo (Friuli V. Giulia) nel mese di Luglio, ed oggipremiate dalla FISR Calabria per gli ottimi risultati ottenuti. Bellezza, eleganza e tecnica da anni sono i punti di forza delle atlete appartenenti alla pluripremiata Società Calabria. Le ragazze medagliate sono: Marianna Manti, Ilaria Latella, Gabriella Abbagnara e Sara Nocera, che hanno rappresentato la Calabria ai Campionati Italiani 2018, per la categoria Allievi. Martina Gattuso, MariaAntonietta Ferraro e Laura Surace nella categoria Nazionale A. Federica Libri nella categoria Cadetti. Anita Ferraro, Sofia Pisapia, Caterina Vadalà e Laura Ielo nella categoria Nazionale B ed infine lo “zoccolo duro” della Società Sportiva Calabria, le elegantissime atlete Francesca Pansera e Giorgia Foti per la categoria Nazionale D. Premiata anche la Società Sportiva Calabria, che oltre ad essersi aggiudicata nel 2017 il titolo italiano con la propria atleta Martina Gattuso, quest’anno su oltre 230 atleti partecipanti ha portato a casa ben 5 posti in finale, un 5°, un 9°, un 12° un 14° ed un 15° posto. Questi i successi targati S.S. Calabria, autentico orgoglio per la Federazione Italiana Sport Rotellistici calabrese. Un meraviglioso gruppo di atleti, tecnici e dirigenti che con il loro impegno hanno raggiunto prestigiosi risultati in campo nazionale.