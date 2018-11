Reggio Calabria: tanti auguri a nonna Carmela per i suoi 100 anni [FOTO]

5 novembre 2018 23:01

Reggio Calabria: oggi nonna Carmela Favasuli nata a Roghudi Vecchio ha compiuto 100 anni

Ha compiuto 100 anni oggi nonna Carmela Favasuli nata a Roghudi Vecchio il 05 novembre 1918. Carmela ha dedicato gran parete della sua vita a lavorare nei campi, ha allevato diversi tipi di bestiame con l’aiuto del marito e dei figli. La famiglia ha sempre prestato particolare dedizione alla gestione dell’orto da cui traeva gli alimenti per cibarsi. La vita era difficile poiché si trovavano lontano dalla città e si sopravviveva con poco. Nonna Carmela ha raccontato che lei e il marito rinunciavano a mangiare qualcosa in più per poterla dare ai figli. La sua giornata iniziava presto intorno alle 4:30/5:00 ed era dedicata esclusivamente alla cura dell’orto e degli animali.

I bambini erano autonomi fin da piccoli, si svegliavano e all’arrivo della madre bevevano il latte appena munto, poi crescendo ognuno ha preso la sua strada tra chi andava a scuola e chi andava ad aiutare i genitori a lavorare. Il segreto per arrivare ai 100 anni è condurre una vita che oggi non è più possibile poiché tutto quello con cui lei veniva a contatto era naturale: dal cibo all’ambiente che la circondava. Tutti questi aneddoti sono stati raccontati oggi durante una grande festa organizzata da figli, nipoti, parenti e amici. Presente anche il sindaco che ha voluto celebrare questo momento donando una targa ricordo.