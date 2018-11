Reggio Calabria: allarme criminalità in città, distrutto il “New Lady Coffee” [FOTO]

29 novembre 2018 10:42

Reggio Calabria: allarme criminalità in città, atto intimidatorio nel confronti del “New Lady Coffee”. Disposte adeguate misure di vigilanza nei confronti dei proprietari

E’ allarme criminalità a Reggio Calabria. Dopo l’incendio che ha distrutto il negozio “Zero Glutine Life”, lo scorso 15 novembre, a farne le spese stavolta è il “New Lady Coffee” che si trova all’angolo tra via Orange e via Osanna. Il locale è stato posto sotto sequestro. Nella giornata di oggi, in Prefettura, è convocata una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia. All’incontro parteciperanno il Questore e i rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Inoltre, sono state già disposte adeguate misure di vigilanza nei confronti dei proprietari.