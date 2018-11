Reggio Calabria accoglie l’Ambasciatore di Tunisia a Roma, Moez Sinaoui [FOTO e VIDEO]

28 novembre 2018 13:37

Presso la Sala Conferenze di Palazzo Alvaro si è tenuto il seminario economico “Reggio e la Calabria: Prospettive ed Opportunità Economiche con la Tunisia”

Prima visita in Calabria di un ambasciatore tunisino, stamani presso la Sala Conferenze di Palazzo Alvaro si è tenuto il seminario economico “Reggio e la Calabria: Prospettive ed Opportunità Economiche con la Tunisia”. Reggio Calabria ha accolto l’Ambasciatore di Tunisia a Roma, Moez Sinaoui. L’occasione della visita è propiziata dall’apertura della sede del Consolato Onorario della Repubblica Tunisina a Reggio Calabria e dall’insediamento dell’avv. Agostino Siviglia, quale Console Onorario di Tunisia a Reggio Calabria, con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Calabria. L’incontro Seminariale ha l’obiettivo primario di passare in rassegna le concrete prospettive economiche e commerciali nelle relazioni fra la Tunisia, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria, in particolare, sul versante delle più strategiche opportunità di investimenti nel reciproco interesse. Al Seminario Economico hanno partecipato le massime autorità istituzionali territoriali, alcune fra le più significative realtà imprenditoriali reggine e calabresi, le associazioni di categoria e gli enti pubblici e privati che potranno confrontarsi direttamente con le omologhe rappresentanze tunisine, anche mediante un’apposita sessione di incontri B2B (business-to-business).

“Il rapporto tra l’Italia e la Tunisia è molto antico e forte, siete il nostro primo partner commerciale, sottolinea l’Ambasciatore di Tunisia a Roma, Moez Sinaoui, questo incontro serve a cercare nuove aree di cooperazione fra la Calabria e la Tunisia per lo sviluppo economico di queste due aree importanti del mediterraneo“.