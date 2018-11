Serie B, Perugia-Crotone 2-1: la cura Oddo non funziona, calabresi sempre più giù [GALLERY]

9 novembre 2018 23:00

Serie B, Perugia-Crotone 2-1: ennesima sconfitta per la squadra di Oddo, la stagione dei calabresi non decolla

Il Crotone non va, la cura Oddo non da gli effetti sperati. Ennesima sconfitta per i calabresi, la stagione per la squadra dei Vrenna non decolla e la zona play out si avvicina. Il Perugia ha vinto per 2-1 in una partita vivace e con varie emozioni , rilanxiandosi in zona play off. I padroni di casa passano in vantaggio con Verre nel primo tempo, poi sale in cattedra Simy prima in positivo e poi in negativo. Arriva il pareggio del Crotone ma è lo stesso attaccante a condannare i calabresi con un’autorete.