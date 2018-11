Patti: consegnati i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale

30 novembre 2018 19:02

I lavori consistono in bitumature e apposizione di barriere metalliche di protezione e nella rivisitazione della segnaletica orizzontale e verticale del tratto di arteria che collega il casello autostradale di Patti con Colla di Librizzi

Sono stati consegnati ieri i lavori per la messa in sicurezza e il completamento del primo e secondo lotto della strada a scorrimento veloce Patti (A20) San Piero Patti. Alla Presenza del Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri, e del Sig. Enrico Pennisi legale rappresentante delegato dell’Impresa EUROROCK SRL di Trento aggiudicataria dell’appaleto.

I lavori consistono sostanzialmente in bitumature e apposizione di barriere metalliche di protezione e nella rivisitazione della segnaletica orizzontale e verticale del tratto di arteria che collega il casello autostradale di Patti con Colla di Librizzi (grazie ad una bretella stradale realizzata dal Comune di Librizzi e già in funzione). L’Impresa si è aggiudicata l’appalto con ribasso in sede di gara del 35,5617% per un totale contrattuale di 379.780,19.

I lavori,secondo il termine contrattuale, dovrebbero durare 160 giorni naturali e consecutivi e quindi essere terminati entro il 5 agosto del 2019,ma l’Impresa ritiene di poter terminare i lavori in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.