Maltempo, tramonto “horror” a Reggio Calabria per le nuvole “Mammatus” sotto un il Cumulonembo che sta flagellando la Regione [FOTO]

4 novembre 2018

Forte maltempo in atto in Calabria, violenti temporali “V-Shaped” si abbattono sulle zone centrali della Regione mentre su Reggio Calabria al tramonto imponenti nuvole “Mammatus” hanno regalato uno spettacolo unico. Le foto

Tramonto mozzafiato stasera a Reggio Calabria per lo spettacolo delle nuvole “Mammatus” che si sono destate alla base dei Cumulonembi che stanno colpendo la Regione. L’ondata di maltempo è transitata in giornata muovendosi lentamente da sud/ovest verso nord/est: i forti temporali arrivati dalla Sicilia hanno risparmiato Reggio città, dove sono caduti solo 6mm di pioggia e la temperatura s’è mantenuta tutto il giorno sui +22/+23°C, ma sulle colline dell’Aspromonte sono caduti oltre 100mm di pioggia ingrossando tutti i fiumi e i torrenti e provocando gravi criticità in alcune frazioni di Reggio (Trunca e Valanidi) e in molte località della Provincia (soprattutto Bagaladi e Gioia Tauro). Fortunatamente non ci sono state vittime.

I temporali però stanno continuando a colpire la Calabria tra Lamezia Terme, Catanzaro e Cosenza. A Reggio Calabria al tramonto lo spettacolo delle nuvole “Mammatus” è stato straordinario: si tratta di nubi temporalesche, abbastanza rare, a forma di mammella (da qui il nome), che si formano quando l’incudine del cumulonembo si distende fino a molti chilometri di distanza dalla “torre” principale, come nel caso di oggi in Calabria. I temporali sono di tipo “V-Shaped”, quindi molto pericolosi. Massima attenzione.

