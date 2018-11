Messina, svincolo di Giostra pericoloso. La Fauci: “Va messo in sicurezza” [FOTO]

13 novembre 2018 16:02

Il consigliere di OraMessina sollecita interventi per la messa in sicurezza dello zona

Dopo il brutto incidente la settimana scorsa sul viale Giostra interviene il consigliere comunale di Ora Messina Giandomenico La Fauci, che evidenzia i gravi problemi di sicurezza nella zona:

“L’incidente della settimana scorsa, fortunatamente senza gravi conseguenze, è solo l’ultimo episodio che vede protagonista in negativo il tratto di viale Giostra che conduce agli svincoli autostradali. Sono tantissime le segnalazioni – spiega La Fauci – che riceviamo da parte dei residenti della zona che, preoccupati, chiedono che la zona venga posta in sicurezza visto la grande intensità di traffico presente.

Sul percorso del viale Giostra sono stati inseriti, nel tempo, dei dossi rallentatori per scongiurare il pericolo derivato dall’alta velocità di chi lo percorre. Nell’ultimo tratto prima degli svincoli, invece, la situazione si modifica diventando di continuo rischio per automobilisti e pedoni. Lo spartitraffico delimitato con la barriera jersey – continua La Fauci – rappresenta il limite dopo il quale aumentano i pericoli: nelle ore serali è assente una illuminazione decente, le segnaletica orizzontale andrebbe rivista e migliorata”.