Una neolaureata di Messina premiata alla Camera dei Deputati [FOTO]

13 novembre 2018 12:41

Tra i Neolaureati meritevoli premiati alla Camera dei Deputati c’è anche una dottoressa di Messina

Si è svolta lo scorso 23 ottobre presso la Camera dei Deputati la cerimonia di premiazione dei neolaureati meritevoli, distintisi particolarmente nel loro iter di studi. L’evento s’inserisce nel quadro di un’iniziativa promossa dalla “Fondazione Italia-U.S.A.”, orientata alla fruizione del master online in “Global marketing, comunicazione e made in Italy” nonché all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani laureati, che hanno conseguito il massimo di voti in discipline d’interesse per l’istituzione stessa. Il master in oggetto è un percorso formativo altamente qualificato, diretto dalla Prof.ssa Stefania Giannini, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed attuale Vicedirettore Generale dell’U.N.E.S.C.O. Il corso post-laurea ha ricevuto l’adesione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Attualmente usufruisce della collaborazione di numerosi docenti internazionali ed università estere, tra cui la “Venice International University”, presieduta dall’ambasciatore e presidente del Comitato d’onore Umberto Vattani. Inserita nel programma U.N.A.I. (United Nations Academic Impact), lanciato dal Segretario Generale dell’O.N.U. nel 2010, la “Fondazione Italia-USA” riserva ogni anno a neolaureati degni in discipline economico-giuridiche la possibilità di accedere al master online a titolo gratuito (valore economico effettivo del progetto formativo: 3.590,00 euro); in aggiunta a ciò agli stessi giovani laureati la fondazione rivolge l’invito a prendere parte ad una cerimonia di premiazione presso la Camera dei Deputati, in occasione della quale viene rilasciato un attestato di “Professionista accreditato presso la Fondazione Italia-USA”. Alla cerimonia del 23 ottobre hanno partecipato giovani provenienti da tutta Italia, selezionati e premiati dai vertici dell’Istituzione, parlamentari e qualificati esponenti del mondo delle imprese, del giornalismo e delle istituzioni. Fiore all’occhiello per Messina e la sua provincia è stata Angela De Salvatore, giovane dottoressa di Pace del Mela, conseguendo a pieni voti nel marzo del corrente anno la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali nell’ambito del curriculum “Diplomazia ed Organizzazioni Internazionali col discutere una Tesi dal titolo “Regimi internazionali sulla responsabilità per danno ambientale”. La dottoressa subito dopo è stata selezionata per svolgere un tirocinio formativo alla Camera di Commercio Italo-Tedesca a Monaco di Baviera (Germania), mentre al momento sta perfezionando le competenze acquisite nell’ambito dello sviluppo dei mercati internazionali presso la “Camera di Commercio Italo-Germanica” di Milano.

Ad intervenire per l’occasione sono stati Giampiero Gramaglia, giornalista e responsabile per la Comunicazione della “Fondazione Italia-U.S.A.”; Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan S.p.A.; Vincenzo Magistà, direttore di Tele Norba; Giuseppe Carbonara, coordinatore del centro studi “Comunicare per l’impresa” e Andrea Ambra, responsabile formazione imprese presso l’I.C.E. (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).

Rodrigo Foti