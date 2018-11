Incidente Messina, tragedia sul viale Giostra: morto 50enne, giovane donna in ospedale [FOTO]

Tragedia sul viale Giostra a Messina: incidente all’incrocio con via Garibaldi, morto 50enne. Giovane donna ferita

Non c’è stato nulla da fare per Maurizio Cannaò il 53enne coinvolto nel grave incidente di stamattina intorno alle 10 sul viale Giostra a Messina. L’uomo, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della Fiat Panda su cui era a bordo, schiantandosi contro una Fiat 500 in sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine. L’uomo, trasportato all’ospedale Piemonte, è deceduto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una giovane donna che era bordo della Fiat 500, la ragazza è stata trasportata in ospedale e non sembra in pericolo di vita. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. Sembrerebbe che il 50enne sia stato stroncato da un infarto.