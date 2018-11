A Messina prende il via il corso di arte presepiale [INFO UTILI]

9 novembre 2018 16:56

A Messina la seconda lezione del corso di Arte Presepiale 2018

Il corso di Arte Presepiale 2018 continua questo pomeriggio nei locali dell’oratorio Domenico Savio a Messina, dalle 17 alle 20. Durante la seconda lezione saranno trattati la colorazione e i vari tipi di colore, la realizzazione delle parti in legno, la vegetazione (sia naturale che artificiale) e la realizzazione dei finimenti. L’ultimo incontro del corso si svolgerà domani, sempre nei locali dell’oratorio Domenico Savio. Le lezioni sono curate dalla sede cittadina dell’Associazione Italiana Amici del Presepio e sono rivolte sia a chi si accosta per la prima volta alle attività sia a chi vuole approfondire le tecniche per la creazione delle opere. L’Associazione Italiana Amici del presepio Sede di Messina, nata nel 2001 e presieduta da Gigi Genovese, promuove la diffusione della cultura del Presepio, attraverso l’organizzazione di mostre d’arte Presepiale a Messina e provincia, la costruzione di Presepi in alcune chiese, la realizzazione di corsi teorico pratici di tecnica presepistica e la partecipazione a concorsi, esposizioni, conferenze, riunioni e visite collettive ai Presepi e ad importanti rassegne nazionali e internazionali.

Potete seguire le attività dell’AIAP Messina sul sito www.presepimessina.it, sulla pagina Facebook AiapMe, su Twitter, Flickr, YouTube e Google Plus alla voce PresepiMessina e su Instagram come aiapsededimessina.