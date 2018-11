Messina: CittadinanzAttiva chiede l’intervento della Protezione Civile per l’A18 e l’A20

13 novembre 2018 21:15

Messina: la conferenza stampa di CittadinanzAttiva Sicilia si è conclusa, con l’appello lanciato alla Protezione Civile, al Prefetto di Messina, al Sindaco della Città Metropolitana, al Presidente della Regione Sicilia, e ai Sindaci interessati perché si intervenga con decisione per l’eliminazione delle criticità

Conferenza stampa di CittadinanzAttiva Sicilia nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, per denunciare pubblicamente il pericoloso degrado delle Autostrade A18 e A20 e chiedere l’intervento immediato della Protezione Civile. CittadinanzAttiva Sicilia per garantire la sicurezza delle due uniche Autostrade a pagamento del Sud Europa, chiede, il declassamento a Strada Statale, l’intervento della Protezione Civile, la Forestale e il Genio Militare per eliminare, i pericoli imminenti di crollo alberi di alto fusto sulla sede stradale, la pulizia delle cunette sopra le gallerie e dei muri di sostegno. Domenico Interdonato di CittadinanzAttiva Sicilia, nel suo intervento ha ribadito, che le criticità contestate a suo tempo dall’Anas, si sono pericolosamente aggravate a cominciare: dai guardrail vetusti, al manto stradale pieno di buche e con radici sporgenti, dalle barriere antirumore inesistenti, alla segnaletica orizzontale e verticale, alla pericolosità di viadotti, alle gallerie e a tutte le altre, a cui il CAS non ha mai ottemperato e colpevolmente fatto ammalorare. Giuseppe Pracanica Presidente di CittadinanzAttiva Sicilia, ha dichiarato: “Il CAS deve essere chiuso perché la Regione Sicilia con la sua creazione, ha tradito lo Statuto Speciale. Ponendo a carico di noi contribuenti siciliani l’enorme onere finanziario utilizzato, per realizzare e gestire direttamente grandi opere pubbliche, come le autostrade, nonostante lo Statuto le ponesse a carico dello Stato”. La conferenza stampa di CittadinanzAttiva Sicilia si è conclusa, con il corale appello lanciato alla Protezione Civile regionale, al Prefetto di Messina, al Sindaco della Città Metropolitana, al Presidente della Regione Sicilia, e ai Sindaci interessati, (gran parte dell’autostrada si sviluppa nell’area metropolitana del messinese), perché si intervenga con decisione, tempestività e razionalità, per l’eliminazione delle criticità. Alla Conferenza Stampa sono intervenuti anche, Ugo Giummi Consigliere Nazionale di CittadinanzAttiva, Nino Quartarone e Rosario Lo Faro.