Messina: Medaglia Mauriziana per 32 Carabinieri per i 50 anni di carriera militare [NOMI e DETTAGLI]

27 novembre 2018 15:18

Messina: il Generale Luigi Robusto consegna la Medaglia Mauriziana ai Carabinieri che hanno svolto 50 anni di carriera militare

Nella mattinata odierna, nel salone di rappresentanza della Caserma “Bonsignore”, il Gen. C.A. Luigi Robusto, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Gen. Brig. Vincenzo Paticchio, ha consegnato i diplomi di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare a 32 carabinieri, tra ufficiali e sottufficiali, in servizio ed in congedo, appartenenti al Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” ed alla Legione “Calabria”.

La Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, istituita con le “Sovrane Magistrali Patenti” dei 19 luglio 1839, viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, ovvero su iniziativa dei Ministri dell’Interno o delle Finanze, agli Ufficiali e Sottufficiali, “particolarmente meritevoli”, che abbiano compiuto 50 anni di servizio militare, con valenza doppia per gli anni di servizio svolti al comando di Reparti. Al cumulo degli anni di carriera militare, deve altresì corrispondere il possesso di specifici requisiti di merito che, nel loro insieme, attestino il possesso di particolari attitudini e qualità professionali ed umane. L’attribuzione della prestigiosa onorificenza è, quindi, subordinata alla lunga permanenza in servizio, ma, soprattutto, al lodevole rendimento in servizio, nel corso dell’intera della carriera militare, soprattutto ricoprendo incarichi di comando ed è segno tangibile dello spirito di servizio, del senso del dovere e dell’abnegazione dei militari che ne vengono insigniti.

Nel corso della cerimonia, cui hanno preso parte una rappresentanza di militari dell’Arma in servizio, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale del “Nastro Verde” composta dai decorati di medaglia Mauriziana, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo ed i familiari dei premiati, il Comandante delle Legione Carabinieri “Calabria” Generale di Brigata Vincenzo Paticchio ha ringraziato il Comandante Interregionale, Gen. C.A. Robusto per avere voluto presiedere questa importante celebrazione con la quale ha dato un valore ed un contenuto concreto e reale all’impegno dei militari che oggi sono stati insigniti della Medaglia Mauriziana.

Successivamente, il Generale Luigi Robusto si è dapprima rivolto alle famiglie dei militari che, con umiltà e affetto, condividono con i loro cari le rinunce ed i sacrifici quotidiani evidenziando come ai familiari dei carabinieri vada assegnata una parte rilevante del merito per l’onorificenza conseguita e rivolgendosi poi agli insigniti, ha evidenziato l’importanza di questo traguardo, segno tangibile del servizio prestato ma, soprattutto, gratificazione per le funzioni di comando svolte, sottolineando che, per essere comandanti, bisogna avere “valori non comuni ed essere di esempio quotidiano verso il cittadino”, rammentando infine che l’Arma dei Carabinieri esiste con i suoi Valori perché esistono persone di valore che onorano quotidianamente questi principi con il loro agire.

Sono stati insigniti i seguenti militari: