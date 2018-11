Maurizio Mariani, arbitro di Serie A, in visita alla sezione di Locri

19 novembre 2018 20:05

Presso la sezione AIA di Locri visita dell’arbitro di Serie A Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Si è tenuta giorno 5 novembre 2018 presso la sezione AIA di Locri la visita dell’arbitro di Serie A Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, all’interno degli incontri voluti dal presidente Nicchi nell’avvicinare i vertici associativi alle periferie. Un incontro dall’alto valore motivazionale e contenutistico che ha visto il fischietto laziale confrontarsi con i giovani arbitri sezionali, che hanno rivolto le loro curiosità e i loro dubbi all’ormai navigata giacchetta nera nazionale. La giornata si è svolta prima con una seduta atletica guidata da Mariani presso lo Stadio Comunale di Locri che ha visto per la prima volta una seduta tecnica sul rinnovato manto erboso in sintetico con una buona partecipazione di arbitri locresi impegnati nelle varie categorie. Ottimi i consigli dispensati e gli incoraggiamenti. Alle 18:30 si è svolta la consueta Riunione Tecnica Obbligatoria presso la sede del Circolo di Riunione, gentilmente concessa dai gestori, con la presenza del gradito ospite. Dopo una breve introduzione da parte del Presidente della Sezione AIA di Locri, Roberto Rispoli, è stata la volta di Maurizio Mariani che ha intrattenuto la numerosa platea con una videolezione, con contenuti ricercati ed importanti, ma soprattutto con un linguaggio semplice e della facile comprensione, che ha portato ad un meritato e lungo applauso finale. La serata si è conclusa presso un locale della zona dove Maurizio Mariani ha chiesto di potersi sedere insieme ai ragazzi rispetto ai dirigenti. Un gesto semplice ma dall’alto valore umano e simbolico. Soddisfazione da parte del Presidente Roberto Rispoli per la presenza di Mariani e per quello che ha saputo dare e lasciare a tutti coloro i quali sono intervenuti alla manifestazione, apprezzandone soprattutto la disponibilità, la preparazione e l’umiltà, qualità che l’hanno fatto diventare Maurizio Mariani uno dei principali fischietti nel panorama arbitrale italiano.