Maltempo a Reggio Calabria, circa 45 interventi dei Vigili del Fuoco: salvato anche un cane caduto in una scarpata [FOTO e DETTAGLI]

4 novembre 2018 19:43

Circa 45 interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi a Reggio Calabria

Il maltempo che oggi ha interessato la provincia di Reggio Calabria ha coinvolto sia la parte ionica sia quella tirrenica. I comuni particolarmente interessati dalle piogge sono stati Bagaladi, San Lorenzo, Gioia Tauro e Reggio Calabria.

Nella giornata sono stati eseguiti circa 45 interventi tra i quali alcuni per frane e muri pericolanti a Bagaladi e San Lorenzo mentre particolare apprensione ha dato il livello raggiunto dal torrente Budello a Gioia Tauro dove se ne é temuta la tracimazione, nella zona sono stati fatti numerosi interventi per allagamenti di

scantinati. Si segnala anche il recupero di un cane caduto in una scarpata di oltre 100 metri in località Monte Chiarello nei pressi del Santuario di San Nicola.

L’intervento ha richiesto la presenza di una squadra SAF che utilizzando tecniche di derivazione speleo alpine fluviali ha raggiunto l’animale che era rimasto abbarbicato su una parete a mezza costa. La squadra, a causa della fitta

vegetazione mediterranea, raggiungeva con difficoltà il punto da cui il personale si è potuto calare per raggiungere il luogo segnalato dai proprietari del cane.

Il segugio si è fatto raggiungere dai Vigili del Fuoco i quali lo hanno imbracato e tirato su utilizzando delle funi.

Il cane, di razza segugio maremmano tigrato, è stato consegnato al legittimo proprietario il quale ha ringraziato i Vigili per l’ottimo recupero effettuato.