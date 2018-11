Maltempo Calabria, enorme tornado flagella Crotone: distrutto capannone Unieuro del Centro Commerciale, feriti e danni [FOTO e VIDEO]

25 novembre 2018 14:48

Forte maltempo in Calabria, tornado si abbatte sul Centro Commerciale Le Spighe di Crotone: le immagini drammatiche

Un violento tornado si è abbattuto questo pomeriggio sul Centro Commerciale Le Spighe, a Crotone. Attimi di paura all’interno della struttura trattandosi di in un momento di grande affluenza. Le immagini sono drammatiche e mostrano i violenti danni che il tornato ha causato, distruggendo vetrate, lacerando costruzioni e sbattendo auto a metri di distanza.a Danni molto seri al capannone dell’Unieuro dove il vento ha letteralmente attraversato l’immobile spazzando via la merce all’interno compresi pesanti elettrodomestici e procurando persino il ferimento di una persona che si trovava nell’esercizio ed e’ stata trasportata in ospedale. Completamente distrutte alcune auto parcheggiate nel piazzale esterno. Danni anche al vicino supermercato Superette e ad una concessionaria di autovetture. Alberi sradicati e tetti scoperchiati anche nelle contrade nord della citta’.