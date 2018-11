13 novembre 2018 18:03

Libia, Conte: “con la Conferenza di Palermo abbiamo reso un servizio anche all’Europa, oltre che ai libici e a noi”

“Con la Conferenza di Palermo abbiamo reso un servizio anche all’Europa, oltre che ai libici e a noi”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte incontrando i giornalisti dopo la Conferenza di Palermo per la Libia. “In tutte le sedi chiedo all’Ue che il fondo per l’Africa sia incrementato ulteriormente perché quel finanziamento così modesto non è adeguato a tutte le iniziative dell’Europa”, ha detto ancora.