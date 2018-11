Siti culturali a Reggio Calabria: presentato il programma dell’associazione “Inside” [FOTO e INTERVISTE]

Stamani presso i locali del sito archeologico Odeion , via XXIV maggio Reggio Calabria, è stato illustrato il programma delle attività straordinarie dell’associazione scientifico-culturale IN.SI.DE pensato per i siti archeologici che ha in gestione.

Presso il sito ipogeo di piazza Italia prenderà il via il 16 novembre alle ore 17.00, un percorso espositivo, con l’inaugurazione della mostra personale Dialoghi di Ilia Currò per poi proseguire, attraverso un calendario di mostre, fino al 7 gennaio 2019. In questa prima parte del progetto Herèditas tanti saranno gli appuntamenti legati all’arte contemporanea che vedranno protagonisti artisti selezionati provenienti dal territorio nazionale ed internazionale.