Incidente a Messina, caos sul viale Giostra: due feriti, un uomo in condizioni gravissime [FOTO]

15 novembre 2018 13:12

Brutto incidente sul viale Giostra a Messina, il bilancio è di due feriti: 50enne in condizioni gravissime

Terribile incidente stamattina sul viale Giostra a Messina: il bilancio è di un uomo, sulla cinquantina, in gravissime condizioni e di una ragazza ferita ma non in pericolo di vita. Poco dopo le 10 un uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa di un malore. L’auto si è brutalmente schiantata contro una Fiat 500 in sosta e con a bordo una giovane donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, in corso le indagini per ricostruire le dinamiche del sinistro. Seguiranno aggiornamenti.