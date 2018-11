Giovane fermato ad un posto di controllo in Calabria: arrestato per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale [FOTO, NOME, DETTAGLI]

15 novembre 2018 22:40

Arena (VV), fermato ad un posto di controllo: arrestato per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale

Nel pomeriggio odierno, i Carabinieri della Stazione di Fabrizia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, durante l’esecuzione di un normale servizio istituzionale, ed in particolar modo durante un posto di controllo, selezionavano un’autovettura che veniva fermata per un normale controllo. I militari, quindi, constatavano a bordo dell’autovettura la presenza di due persone ed in particolare di un soggetto già noto agli inquirenti che veniva identificato in Alex Loielo, cl. 93, residente a Fabrizia e sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Per tale motivo e vista la direzione di marcia del veicolo che proveniva proprio dal Comune di Arena, il Loielo è stato arrestato per inosservanza degli obblighi imposti dalla particolare misura di prevenzione e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto agli arresti domiciliari nel Comune di Fabrizia in attesa del processo.