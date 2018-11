A Messina la 51esima edizione del Fotogramma d’Oro Short Film Festival

25 novembre 2018 21:40

Messina: dal 22 al 25 maggio 2019 si svolgerà presso il Cinema Multisala Apollo la 51esima edizione del Fotogramma d’Oro Short Film Festival

Dal 22 al 25 maggio 2019 si svolgerà presso il Cinema Multisala Apollo di Messina la 51esima

edizione del Fotogramma d’Oro Short Film Festival. L’edizione 2019 sarà dedicata all’attore e regista messinese Adolfo Celi. Le numerosissime interpretazioni nel ruolo del “cattivo”, lo hanno visto sul grande schermo in vari film tra cui “Agente 007 – Thunderball” accanto a Sean Connery, che gli diede notorietà internazionale, e in televisione nella mini serie “Sandokan”, nei panni di Lord James Brooke, accanto a Kabir Bedi e Philippe Leroy. Un’altra memorabile interpretazione è quella del dr. Sassaroli in “Amici miei” (1975), Atto II (1982) e Atto III (1985) con la regia di Mario Monicelli, nei primi due film e di Nanni Loy nel terzo. Adolfo Celi ha curato anche la regia di tre film, tra i quali “L’alibi” (1969) in co-regia con Vittorio Gassman. Tornando a parlare del Fotogramma d’Oro Short Film Festival, come per le edizioni precedenti, il bando non prevede un tema fisso così da dare la possibilità agli autori interessati di partecipare senza limiti di genere e tema al Festival che, per definizione e per tradizione, vuole essere un punto di incontro e di confronto tra gli Autori sui temi della comunicazione, anche con mezzi non convenzionali, tramite le immagini. A tal proposito, per questa edizione, è stato previsto un Premio speciale alla “migliore opera realizzata con strumenti non convenzionali” quali lo smartphone, l’iphone, il tablet e altro ancora. Inoltre il bando prevede l’assegnazione, tra i Premi ufficiali, del “Fotogramma d’Oro Trinakrios” al Migliore corto girato in Sicilia da autore nato in Sicilia e/o che vive ed opera in Sicilia. Premi speciali sono previsti per la Migliore opera prima e per la Migliore opera inedita. Si potrà partecipare al concorso sia inviando l’opera alla casella di posta del Festival fotorofilmfestival@gmail.com con gli allegati richiesti dal bando, oppure tramite le piattaforme internazionali FilmFreeWay e Click for festivals. Il bando è scaricabile dal sito ufficiale del festival www.fotogrammadoro.com. La scadenza è fissata per lunedì 4 febbraio.