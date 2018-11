Grande successo per la prima selezione del Festival “Facce da Bronzi” [FOTO]

28 novembre 2018 21:36

Successo per la prima selezione di domenica scorsa nella città di Altamura del Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”

Grande successo per la prima selezione di domenica scorsa nella città di Altamura del Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”- VI edizione. Lo spettacolo, magistralmente condotto dal comico pugliese Nicola Calia alias “Checco Lione”, volto noto della trasmissione di Canale 5 “Avanti un altro” e dal comico Elio Angelini dalle trasmissioni televisive “Colorado” e “Italia’s Got Talent” e ospite storico del festival, ha visto l’esibizione di dieci comici pugliesi sfidarsi al Kumanà di Altamura tra sketch, monologhi e personaggi che hanno divertito il numeroso pubblico presente. Dopo un’attenta valutazione della giuria tecnica composta da Isabella Palamara, vicepresidente di Calabria dietro le quinte, dalla scrittrice Lucia Calia, dal consigliere comunale di Altamura Giovanni Saponaro e presieduta dall’autore di Zelig Alessio Tagliento, nonché direttore artistico del festival, hanno conquistato un posto nell’ambita finale di Reggio Calabria il comico barese Alessandro Schino con un divertente monologo sul rapporto uomo donna, da Lecce il giovanissimo Federico Sanfrancesco con battute e freddure sui comportamenti dei giovani di oggi e il gravinese Pierluigi Patimo con un pezzo comico sul tantra dell’amore. Bravi e intraprendenti anche gli altri comici in gara: il duo Otto & Mezzo, Massimo Traversi, Gianluca Ciardo, Pasquale Pisicoli, Francesco Birardi, Rino Manada, Titta Rizzo e i Billy Boing. La selezione, prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”, è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione del Murgia Lab cabaret e dell’Accademia del comico. Il prossimo appuntamento con le risate di “Facce da Bronzi” si rinnoverà nel nuovo anno con la seconda tappa di selezioni nella città di Milano, al Bistrot del Teatro out off e con la terza ed ultima selezione il 15 febbraio nella città di Catanzaro, al cine-teatro Comunale prima della finalissima che si svolgerà il 16 febbraio 2019 al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, dove si esibiranno i migliori comici di questa edizione, presentati dall’attore comico Gennaro Calabrese di Radio Kiss Kiss. Il Festival è inserito negli eventi dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 promosso dalla commissione europea e dal MiBAC ed è sostenuto dalla Regione Calabria “Eventi di rilevanza Nazionale”– PAC 2014/2020 – azione 1 – annualità 2018. La manifestazione vanta inoltre, il patrocinio di Unicef Italia con l’assegnazione del premio “Un sorriso per l’Unicef” al comico più votato dai bambini. E’ ancora possibile iscriversi per partecipare alla sesta edizione del festival, entro il 10 dicembre, consultando il sito internet www.festivalfaccedabronzi.it.