Serie B: Crotone-Cosenza 0-1, la squadra di Braglia espugna l’Ezio Scida [FOTO]

26 novembre 2018 23:01

Serie B: grande spettacolo allo stadio Ezio Scida per il derby calabrese tra Crotone e Cosenza che vede i lupi trionfare per 0-1

Grande spettacolo allo stadio Ezio Scida per il derby calabrese tra Crotone e Cosenza che vede i lupi trionfare. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, ma con due espulsi, uno per parte, la partita si decide con Idda al 75′. Classifica deficitaria per la squadra di Oddo: partita per puntare alla promozione, il Crotone si ritrova a solo un punto dalla zona retrocessione. Il Cosenza, invece, ritrova la vittoria dopo un mese di alti e bassi e adesso può guardare con maggior fiducia al futuro.