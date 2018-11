4 novembre 2018 16:58

Serie B: il Crotone non è andato oltre il pareggio nella gara davanti al pubblico amico contro il Carpi, Concas ha risposto a Molina

Serie B risultati e classifica- La cura Oddo non basta: il Crotone non è andato oltre il pareggio nella gara davanti al pubblico amico contro il Carpi, Concas ha risposto a Molina. Porta risultati l’arrivo in panchina di Zenga per il Venezia, successo davanti al pubblico amico contro la Salernitana. Chiude il programma di oggi il match tra Livorno e Perugia, in particolar modo i padroni di casa stanno attraversando un momento difficile.

Risultati Serie B

CROTONE-CARPI 1-1

VENEZIA-SALERNITANA 1-0

LA CLASSIFICA