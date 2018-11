A Taormina Babbo Natale arriva in moto: l’iniziativa solidale del Motoclub Centauromenium

27 novembre 2018 11:30

Il Motoclub Centauromenium organizza una raccolta alimentare e di giocattoli che saranno consegnati al reparto di Pediatria dell’ospedale S. Vincenzo a Taormina

Dopo l’iniziativa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’Asd Motoclub Centauromenium scende in campo per un’altra giornata solidale. Domenica 9 Dicembre l’associazione sarà impegnata nell’iniziativa “Babbo Natale in Moto”. Durante la giornata verranno consegnati pacchi alimentari, giocattoli e materiale utile alla pediatria di Taormina. Per chi vuole dare il proprio sostengono martedì e giovedì dalle 10:00 alle 18:00 si svolgerà la raccolta al banco alimentare. Sarà possibile donare anche giocattoli presso la sede di via Silipigni. È possibile partecipare anche facendo un’offerta libera.