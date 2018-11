4 novembre 2018 14:55

Allerta Meteo Reggio Calabria: nubifragi nella Piana di Gioia Tauro, situazione critica a Rosarno

Allerta Meteo Reggio Calabria- Prima domenica di Novembre all’insegna dei temporali nella Piana di Gioia Tauro. La situazione è estremamente delicata per via della forte e continua pioggia: come si evince dalle foto a corredo dell’articolo i nubifragi stanno creando situazioni di pericolo a Rosarno in contrada Judicello. Sul posto presenti i vigili del fuoco, forze dell’ordine ed i residenti che stanno dando una mano d’aiuto.