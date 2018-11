AISPIS: ecco le nuove nomine del consiglio direttivo [FOTO]

24 novembre 2018 23:30

AISPIS: il consiglio direttivo ha nominato il presidente onorario la Dott.ssa Maria Antonietta Spadorcia, Giornalista Parlamentare del TG2

Nella giornata di ieri, 23 novembre 2018, il Consiglio Direttivo dell’AISPIS (Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica) composto dal presidente la Dott.ssa Francesca ANTONACI, dal Vice Presidente la Dott.ssa Antonella CORTESE e dal Segretario Generale il Cav. Dott. Simone ARICÒ, riunitosi presso la propria sede legale in Via Enzo Martinelli 6, Roma; ha nominato come Presidente Onorario la Dott.ssa Maria Antonietta SPADORCIA, Giornalista Parlamentare del TG2; come Direttore Scientifico la Dott.ssa e Psicologa Francesca BENEDUCE; come Direttore Didattico la Dott.ssa Marilena BONIFACIO, Psicologa – Psicoterapeuta e Psicodiagnosta forense, come Responsabile del Dipartimento Minori e Adolescenti la Dott.ssa Gemma TISCI, Giornalista ed esperta Criminologa, come Vice Segretario Generale il Cav. Dott. Alberto Alessio Giuseppe ZIZZA, esperto in sicurezza e cyber security. L’Accademia, inoltre, in occorrenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, indetta dall’ONU, in collaborazione con la regione Lazio terrà un convegno “Violenza di genere e misure di prevenzione”, il prossimo lunedì 26 Novembre 2018 alle ore 10:00 presso la “Sala Mechelli” del Consiglio Regionale del Lazio. Nel corso del convegno interverranno il Vice Premier e Ministro dell’Interno Sen. Matteo SALVINI ed altri illustri ospiti al fine di creare un’occasione di incontro e di confronto su un fenomeno allarmante ancora troppo presente all’interno della nostra società. Per l’occasione il partnership dell’AISPIS: Royal Military Roma, ha donato delle magliette per sensibilizzare e dire stop alla violenza di genere. Per prendere contatti con l’AISPIS ed avere ulteriori informazioni sulle diverse iniziative inviare una mail a: info.aispis@gmail.com