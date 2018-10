Vibo Valentia, sorpresi a rubare in un supermercato: arrestati due 40enni [NOMI, FOTO e DETTAGLI]

6 ottobre 2018 17:07

Due arresti per furto aggravato a Vibo Valentia: i due uomini avevano appena rubato in un supermercato alcolici e generi alimentari

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Nardodipace (VV), mentre si trovavano all’interno del supermercato di Simbario, notavano due soggetti in atteggiamento guardingo.

I militari, quindi, dopo aver verificato attentamente i loro movimenti, hanno deciso di fermare i due successivamente identificati in Dumbrava Costel e Dumitrascu Costel, entrambi cittadini rumeni rispettivamente un 44enne e 48enne, e procedevano ad effettuare una perquisizione personale che dava esito positivo.

Di fatto, i due sono stati trovati in possesso di varie bottiglie di alcolici e di generi alimentari ben occultati tra i vestiti degli stessi.

La merce, del valore complessivo di circa 70 euro, è stata subito restituita al gestore del supermercato e i militari hanno proceduto, nei confronti dei due cittadini stranieri, all’arresto in flagranza di reato per furto aggravato. I due, quindi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo.