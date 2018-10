“No allo smantellamento del tram”: cittadini di Messina in sit-in a Piazza Cairoli [FOTO]

20 ottobre 2018 11:59

A Messina cittadini in piazza contro lo smantellamento del tram

Prosegue da stamattina a Messina il sit in contro lo smantellamento del tram. Centinaia i cittadini si sono radunati a Piazza Cairoli per dire no all’eliminazione della tranvia, decisa dall’Amministrazione De Luca. Presenti in Piazza anche gli attivisti di Cambiamo Messina dal Basso, tra cui anche l’ex assessore Ialacqua. Il Movimento, nella giornata di oggi ha organizzato una raccolta di firme a sostegno della petizione contro la privatizzazione di Amam, Atm e Messina Servizi. Nella gallery le immagini del sit-in ancora in corso: