29 ottobre 2018 18:16

Forte raffiche di vento a Messina: a rischio crollo il crocifisso della chiesa a Torre Faro, vigili del fuoco sul posto

La tempesta di vento che in queste ora si sta abbattendo a Messina continua a causare danni e disagi in città. A Torre Faro la croce posta alla sommità della Chiesa di Piazza dell’Angelo si è letteralmente sradicata, rischiando di sbriciolarsi al suolo. Sul posto il tempestivo intervento dei vigili del Fuoco per limitare i danni e mettere in sicurezza l’area.