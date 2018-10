Top Spin Messina: Quartuccio semifinalista a Terni nel torneo di Terza Categoria

14 ottobre 2018 09:44

Grande prestazione del messinese della Top Spin a Terni

Grande prestazione di Giuseppe Quartuccio nel torneo di Terza Categoria 2018-19 al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni. Testa di serie numero 12 su 98 partecipanti, il messinese della Top Spin è arrivato sino alla semifinale del singolare maschile, chiudendo sul podio e ottenendo così il miglior risultato di sempre in carriera.

Nel torneo unico disputato in terra umbra Quartuccio ha messo in mostra ottimi colpi, battendo nel corso della manifestazione degli avversari di grosso spessore tecnico. Nel girone iniziale l’atleta peloritano, classe 1995, si è classificato al secondo posto solo per la differenza set. Dopo il 2-3 contro Pasquale Marcianò (11-8, 5-11, 3-11, 11-6, 9-11), il messinese della Top Spin ha quindi sconfitto 3-2 (11-9, 5-11, 5-11, 11-6, 11-9) Filippo Viviani e sempre per 3-2 (9-11, 11-8, 10-12, 11-7, 11-4) Enrico Bragotto

Successivamente, qualificatosi alla fase eliminatoria del tabellone principale, Quartuccio si è imposto nel primo turno per 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) ai danni di Jacopo Facini. A seguire, il successo per 3-2 su Leonardo Bassi, con i parziali di 4-11, 11-7, 6-11, 11-8, 11-7. Nei quarti di finale il pongista messinese si è trovato di fronte Francesco Papa, vincendo ancora per 3-2 (11-6, 9-11, 11-8, 9-11, 12-10). Superato di slancio un altro ostacolo e raggiunta una prestigiosa semifinale, Quartuccio si è fermato soltanto contro Andrea Paoletti, pur lottando al cospetto del quotato rivale (testa di serie numero 3). 3-0 il risultato: 11-6, 11-7 e 11-8 i parziali. Paoletti si è poi aggiudicato il torneo, piegando in finale per 3-1 Maurizio Raspi. Tanta soddisfazione per Giuseppe Quartuccio e in casa Top Spin Messina alla luce di questo importante risultato.