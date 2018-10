Tennistavolo: primo impegno casalingo per i ragazzi della Top Spin Messina in serie B1

5 ottobre 2018 12:21

Ferma la A1, primo impegno casalingo per Top Spin Messina in serie B1

Week-end di pausa per il campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo dopo le prime due giornate disputate nell’ambito del concentramento di Terni. La Top Spin Messina, che in terra umbra ha battuto per 4-0 il Norbello nel primo turno, tornerà a giocare venerdì 19 ottobre, alle ore 17.30, contro il Tennistavolo Lomellino, da affrontare in casa nella palestra di Villa Dante.

In graduatoria l’AON Milano Sport è attualmente capolista con 4 punti, seguito da Cral Comune di Roma 3, Top Spin Messina, Apuania Carrara, Tennistavolo Lomellino – Cipolla Rossa di Breme 2, A4 Verzuolo Tonoli-Scotta 1, Tennistavolo Norbello – Comuni del Guilcer e Marcozzi Cagliari 0. Top Spin e Marcozzi Cagliari hanno però una gara in meno, da recuperare venerdì 14 dicembre alle ore 15.30.

Intanto, Antonino Amato, tra gli elementi in forza alla squadra del presidente Giorgio Quartuccio, ha fatto parte della spedizione azzurra in Norvegia, per le qualificazioni ai Campionati Europei del 2019. L’Italia ha battuto per 3-0 ad Oslo gli scandinavi, ottenendo il quarto successo consecutivo che la proietta alla seconda fase. Amato, che era di scena insieme a Leonardo Mutti e Daniele Pinto, si è imposto su Eskil Lindholm per 3-2 (11-8, 6-11, 15-17, 11-7, 13-11).

Saranno invece impegnate in questo fine settimana, nei rispettivi campionati, le altre formazioni della Top Spin Messina. In Serie B1-girone D Alessandro Di Marino e compagni (Giovanni Caprì, Simone Sofia e Marco Soraci) sono attesi dal debutto casalingo nella palestra di Villa Dante, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata nella prima giornata contro il Città di Siracusa. Domani (sabato 6 ottobre), alle ore 16, è previsto il derby con la Pongistica Messina. In B2-girone H riposa la squadra che ha incamerato i primi due punti stagionali contro il TT Mazzola. Nel torneo di C1-girone Q, sempre domani alle ore 16, si ritroveranno di fronte Top Spin Messina e Pongistica Messina. In C2, alle ore 16, Top Spin Messina Carrubamia La Caramella-Top Ever Green B, mentre alle 18.30 è in programma TT Pace del Mela-Top Spin Messina Geryanna Gelati Artigianali. Infine, in serie D1, domenica 7 ottobre, con inizio alle ore 10, si giocherà Top Spin Messina Magie Lontane-Asd Tennistavolo Australia.