Reggio Calabria, il Ministro Toninelli visita la Direzione Marittima [FOTO]

Toninelli in visita nella sede della Direzione Marittima di Reggio Calabria: il Capo Reparto Operativo Capitano di Fregata (CP) Cesare Cama ha illustrato al Ministro i principali aspetti inerenti la sicurezza ed il monitoraggio del traffico nello stretto

Nel corso della mattinata odierna, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visitato la sede della Direzione marittima di Reggio Calabria.

Accolto dal Direttore Marittimo, Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, il Ministro ha incontrato il personale militare e civile esprimendo parole di vivo apprezzamento per l’impegno profuso giornalmente dal personale della Guardia Costiera.

Il Direttore Marittimo ha ringraziato il Ministro per l’attenzione riservata ed ha illustrato le principali attività che impegnano ogni giorno i propri militari dipendenti impiegati in una realtà particolarmente impegnativa come quella Calabrese.

Successivamente il Ministro ha quindi visitato la sala operativa della Direzione marittima, 5° Maritime Rescue Sub Center (Centro Secondario di Soccorso Marittimo), soffermandosi sulle dotazioni tecniche che costituiscono ausilio per l’attività di soccorso, vigilanza del traffico mercantile e controllo della pesca professionale. Il Capo Reparto Operativo Capitano di Fregata (CP) Cesare Cama ha quindi illustrato i principali aspetti inerenti la sicurezza ed il monitoraggio del traffico nello stretto.