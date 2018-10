A Siracusa il Convegno Regionale Avo Sicilia “Parlo con te – la comunicazione viva” [FOTO]

14 ottobre 2018 16:46

Si è svolto a Siracusa il Convegno Regionale Avo Sicilia dal titolo “Parlo con te – la comunicazione viva”

Si e’ svolto Sabato 13 Ottobre, il Convegno Regionale AVO SICILIA, presso la Sala Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa. Il titolo “Parlo con te-la comunicazione viva”, vuole essere un richiamo a prestare sempre maggiore attenzione a come si interagisce con gli altri. Alla presenza del Presidente Nazionale FEDERAVO, Dott. Massimo Silumbra e del Presidente Regionale AVO Sicilia, Cetty Moscatt, di numerosi dirigenti medici dell’ASP 8 si sono alternati relatori di grande competenza ed esperienza. Il Sociologo Dott. Gaetano Giordano, ha affrontato il tema della comunicazione digitale, sempre piu’ presente nella nostra vita. La Psicoterapeuta Dott.ssa Daniela Respini invece, ci ha parlato di come rapportarci con gli “altri da noi”, diversi per culture, lingua, modi di vivere. Infine lo Psicoterapeuta Dott. Carmelo Impera ha attraversato le vie della conoscenza di se e della consapevolezza, indispensabili per poter comunicare bene. Per il mondo del Volontariato Ospedaliero, di cui AVO e’ una parte importante, (in Sicilia sono quasi 1200 i volontari che giornalmente operano in Ospedali, Case di Cura Hospice ,RSA) avere gli strumenti corretti per un servizio efficace al fianco dell’ammalato e non solo, e’ fondamentale. Un plauso all’iniziativa ci giunge dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa, con cui si e’ gia’ avviato un dialogo di grande collaborazione. Nutrita la partecipazione delle 14 AVO presenti su tutto il territorio siciliano, oltre che di molte Associazioni , anche di ambito diverso, con cui AVO ha da sempre una collaborazione.