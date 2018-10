Riace (Rc): in migliaia alla manifestazione di solidarietà per Mimmo Lucano [FOTO]

6 ottobre 2018 22:00

Riace (Rc): sono arrivati in circa 4 mila per manifestare la loro solidarietà al sindaco, ormai ex, Mimmo Lucano agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Sono arrivati in circa 4 mila per manifestare la loro solidarietà al sindaco, ormai ex, di Riace, Mimmo Lucano, dando vita ad un corteo che si è dislocato per le vie del paese. I manifestanti poi, sono giunti sotto casa di Mimmo Lucano, agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed illeciti nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. E Lucano, si è commosso, affacciato alla finestra, e poi ha salutato la folla. Associazioni, partiti, sindacati, ma anche semplici cittadini hanno voluto testimoniare la loro vicinanza all’ex sindaco di Riace.