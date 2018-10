Regionali under 17: il Villafranca Messana batte l’Acr Messina [FOTO]

3 ottobre 2018 18:11

Esordio per l’Acr Messina nella seconda giornata di allievi regionali under 17, girone C Sicilia. Domenica scorsa, al campo di Giammoro i ragazzi hanno sfidato il Villafranca Messana, che ha portato a casa la vittoria con ben tre gol segnati dal bomber Bardetta e uno, su punizione, di Nunzio Spanò. Il Villafranca Messana ha dedicato la vittoria allo storico dirigente Spanò attualmente in cura a Roma. L’incontro si è concluso 2-4. Ottime le performance di tutti i giocatori. Per il Villafranca Messana il prossimo appuntamento è sabato prossimo alle 15 a Villafranca, dove i ragazzi incontreranno il Città di Messina.