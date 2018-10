Il Camper della Polizia di Stato: secondo appuntamento a Reggio Calabria contro la violenza di genere [FOTO]

13 ottobre 2018 12:28

La Questura di Reggio Calabria, per il terzo anno consecutivo scende in campo contro la violenza di genere

Ieri pomeriggio, in Piazza Duomo di Reggio Calabria, si è svolto il secondo appuntamento del progetto “Questo non è amore”. La Questura di Reggio Calabria, per il terzo anno consecutivo scende in campo contro la violenza di genere. L’iniziativa è promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ed è stata fortemente voluta, anche quest’anno, dal Questore di Reggio Calabria, Raffaele GRASSI. Un impegno costante nell’azione di prevenzione e contrasto al triste fenomeno che coinvolge le donne. Il progetto, in vista della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” che si terrà il prossimo 25 novembre, continuerà nei prossimi giorni per sensibilizzare la collettività reggina. Dalle ore 17.00 sono state fornite ai cittadini che hanno mostrato interesse alla tematica, utili informazioni soprattutto sugli strumenti giuridici a disposizione delle vittime, per prevenire, prima ancora che reprimere, la possibile spirale di condotte violente nei confronti della donna. A fronte di un sempre maggiore interesse per la materia trattata, molte sono state le istanze proposte agli operatori e positivamente è stata valutata l’iniziativa intrapresa dalla Polizia di Stato. La finalità principale è quella di favorire l’emersione del fenomeno, proponendo un contatto diretto con le potenziali vittime, offrendo il supporto, psicologico e informativo, di una equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati della rete anti-violenza, collaborata dalla responsabile del Centro Abuso Sessuale ASP5 di Reggio Calabria, d.ssa Maria Squillace, con la presenza del camper della Polizia di Stato e degli esperti investigatori. Venerdì prossimo il camper della Polizia di Stato sarà presente in città sul Corso Garibaldi angolo via Colombo, dalle ore 17.00 alle 20.00.