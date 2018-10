Reggio Calabria: pericolo in via Padova, griglia di scolo per l’acqua piovana distrutta [FOTO]

3 ottobre 2018 18:29

Reggio Calabria: in Via Padova la griglia di scolo per l’acqua piovana si è rotta creando un serio pericolo per gli automobilisti

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, riguardo un serio pericolo presente in Via Padova a Reggio Calabria dalle ore 12 di oggi. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la griglia di scolo per l’acqua piovana si è rotta creando una voragine oltre che un serio pericolo per gli automobilisti che percorrono la via. Il tutto è stato provvisoriamente segnalato con dei legni di fortuna in attesa che le autorità competenti intervengano per ripristinare il tutto.