Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele diventa impraticabile: senza asfalto da 7 giorni, adesso è come un impervio sentiero di montagna [FOTO e VIDEO]

31 ottobre 2018 16:13

Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele lasciata senza asfalto da una settimana: lavori a metà, e la strada è ai limiti della praticabilità

Condizioni da terzo mondo sulla frequentatissima via Nazionale Pentimele, arteria molto trafficata che collega il centro con la zona nord della città di Reggio Calabria. La strada è stata scarificata giovedì 25 ottobre, esattamente 7 giorni fa, ma i lavori sono stati lasciati a metà e per diversi centinaia di metri non c’è più l’asfalto: così il fondo stradale si è completamente distrutto con buche e voragini che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità di automobilisti e pedoni. Inoltre la rottura di una fognatura ha aggravato la situazione, complice la pioggia di queste ore: le buche sono diventate vere e proprie piscine ed è molto difficile anche evitarle. In zona i lavori sarebbero dovuti iniziare il 23 ottobre, giorno in cui sono stati affissi cartelli di “divieto di sosta ambo i lati fino a fine lavori”, ma come si può scarificare una strada per poi lasciarla senza asfalto compromettendone anche la tenuta sottostante? L’asfalto, infatti, andrebbe posato subito dopo la scarifica: e adesso, probabilmente, bisognerà rifare da capo tutti gli strati inferiori di via Nazionale Pentimele, a meno che non la si voglia asfaltare in queste condizioni. Neanche un sentiero di montagna è ridotto così.