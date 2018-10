18 ottobre 2018 10:48

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore da via Macellari a Pellaro

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto, che pubblichiamo a corredo dell’articolo, scattate in via Macellari a Pellaro, periferia sud di Reggio Calabria. Come si evince dalle foto, la strada è ridotta in condizioni disastrose ed è diventato un serio pericolo poterla percorrere senza arrecare danni alle auto.