Reggio Calabria: le FOTO del ritrovamento dell’uomo disperso in Aspromonte

26 ottobre 2018 17:09

Ritrovato in buone condizioni l’uomo disperso in Apromonte dal tardo pomeriggio di ieri

Ritrovato vivo e in buone condizioni, questo è il risultato degli sforzi profusi dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri, dal Soccorso Alpino, dagli uomini di Calabria Verde e dai volontari di Santo Stefano d’Aspromonte, nella ricerca di una persona dispersa dal tardo pomeriggio di ieri.

I Vigili del Fuoco, allertati ieri pomeriggio, hanno fatto giungere sul posto una Sala operativa mobile dalla quale hanno coordinato le ricerche. Sul posto sono stati inviati una squadra del distaccamento di Villa San Giovanni, una del distaccamento di Santo Stefano d’Aspromonte, una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) oltre ad un elicottero inviato dal nucleo di Catania. Il territorio è stato suddiviso in zone di ricerca e ogni squadra compreso il Soccorso Alpino e Calabria Verde hanno setacciato le zone di competenza fino a quando, una di esse, ha individuato in buono stato di salute il disperso, che passata la notte in un casolare, stava tentando di raggiungere una strada. Grande è stata la contentezza dei familiari nel vedere il Sig. Demetrio Bagnato giungere, accompagnato dai soccorritori, al campo base.

Il risultato della ricerca dimostra il grande attaccamento al dovere di tutti i componenti che facenti parti del soccorso che, facendo gioco di squadra, riescono a far sentire lo stato vicino ai cittadini.