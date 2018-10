Reggio Calabria, paura in centro città: uomo armato rapina una donna, arrestato 36enne [NOME, FOTO e DETTAGLI]

9 ottobre 2018 18:01

Paura ieri pomeriggio in centro a Reggio Calabria, 36enne armato rapina un donna: l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria, assieme al personale della Sezione di polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina Vincenzo Puntorieri, reggino, 36enne, disoccupato con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di armi.

Nello specifico, Puntorieri, armato di revolver e con 3 colpi nel tamburo, ha rapinato una donna reggina – facendosi consegnare la borsa con all’interno denaro e documenti – che stava percorrendo a piedi la via San Francesco da Paola del centro reggino.

Le urla della donna richiamavano l’attenzione di un passante che inseguiva il malvivente sino alla limitrofa via Marsala e, con l’ausilio di personale della Sezione di Polizia Giudiziari e delle guardie particolari giurate in servizio presso il Tribunale per i minorenni, provvedevano a bloccare il malvivente.

Dopo le formalità di rito, il Puntorieri è stato tradotto presso Casa Circondariale di Arghillà in attesa di rito di convalida mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.